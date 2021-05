Pallamano | Serie A femminile 2021 | Salerno e Oderzo in finale | sconfitte in due gare Erice e Brixen

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Sarà tra Jomie Mechanic SystemladellaA di. Questo il verdetto scaturito da gara-2 delle semifinali play-off, con le due compagini capaci di terminare anticipatamente la, attraverso partite dominate in lungo e in largo. Iniziamo proprio dalle campane, campionesse in carica, che contro la AC Life Stylesi è imposta per 33-29, grazie alle 9 reti di una scatenata Ramona Manojlovic, mentre alle siciliane non sono bastati 7 centri della mancina Alexandra Ravasz e gli 8 di Sladana Perazic. Tutto più facile per la Mechanic System. Dopo aver sconfitto Bressanone alla Raiffeisen Arena, le opitergine si sono ripetute anche tra le mura amiche, questa volta ...