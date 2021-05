Osimhen da urlo | è il più giovane in doppia cifra nelle ultime due stagioni! Solo Haaland ha fatto meglio

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 maggio 2021) Con le due reti realizzate oggi ai danni dello Spezia, Victorha raggiunto quota 10 gol in campionato. Preceduto soltanto da Erling, l’attaccante nigeriano è il piùcalciatore ad essere andato inper due anni di seguito nei top 5 campionati europei. Lo riporta Opta su Twitter. ECCO IL TWEET: 10 – Onlyis younger than Victor #among the top-5 European Leagues players with 10+ goals scored in both the last 2 campaigns (2019/20 and 2020/21). Jaguar.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/goRz4pOuzF— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021