Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 08/05/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Probabilmente oggi lavorerai più e meglio di quanto richiesto, e il tuo sforzo potrebbe venire adeguatamente ricompensato, perché il fortunato Giove si trova nella tua casa della carriera e si connetterà con Venere, il pianeta dell'amore. Il tuo impegno potrebbe essere notato da qualcuno che può far pendere la bilancia a tuo favore e, se così fosse, le tue prestazioni potrebbero diventare il tuo migliore biglietto da visita. Cambiando argomento, ti conviene chiedere una seconda opinione prima di acquistare un qualsiasi oggetto di grande valore, perché in questo periodo la tua prima impressione potrebbe essere un po' superficiale. Amica.

