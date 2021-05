Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 08/05/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Questo potrebbe essere il momento ideale per comprare l’ultimo gioiello tecnologico di grido, come uno smartphone o un tablet appena usciti. Il generoso e spensierato Giove si trova nella tua casa delle comunicazioni e oggi si collegherà con la ricca Venere, dandoti l’irrefrenabile desiderio di comprare un prodotto che ti appare utile e irrinunciabile. Giove tende ad approvare gli acquisti impulsivi, che appagano al momento, ma tu cerca di informarti bene e di scegliere con cura dove investire i tuoi soldi per evitare qualsiasi pentimento. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 8 maggio 2021) Questo potrebbe essere il momento ideale per comprare l’ultimo gioiello tecnologico di grido, come uno smartphone o un tablet appena usciti. Il generoso e spensierato Giove si trova nella tua casa delle comunicazioni e oggi si collegherà con la ricca Venere, dandoti l’irrefrenabile desiderio di comprare un prodotto che ti appare utile e irrinunciabile. Giove tende ad approvare gli acquisti impulsivi, che appagano al momento, ma tu cerca di informarti bene e di scegliere con cura dove investire i tuoi soldi per evitare qualsiasi pentimento. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

