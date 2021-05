Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 08/05/2021 (Di sabato 8 maggio 2021) In questo momento potresti avere una forte attrazione per le cose belle e di stile, e sentire l’irrefrenabile voglia di comprare qualcosa di speciale. Con Venere nella tua casa del divertimento e della creatività, il soggetto del desiderio potrebbe essere un bene di lusso, come un servizio di cristallo o un’opera d’arte. Attenzione, perché la connessione tra Venere e Giove, pianeta in transito nella tua casa delle finanze, può rendere la spesa più alta del previsto. Forse è meglio fissare un budget prima di fare qualsiasi acquisto, oppure chiedere aiuto al buon senso di una tua cara amica per tenere i piedi per terra. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 8 maggio 2021) In questo momento potresti avere una forte attrazione per le cose belle e di stile, e sentire l’irrefrenabile voglia di comprare qualcosa di speciale. Con Venere nella tua casa del divertimento e della creatività, il soggetto del desiderio potrebbe essere un bene di lusso, come un servizio di cristallo o un’opera d’arte. Attenzione, perché la connessione tra Venere e Giove, pianeta in transito nella tua casa delle finanze, può rendere la spesa più alta del previsto. Forse è meglio fissare un budget prima di fare qualsiasi acquisto, oppure chiedere aiuto al buon senso di una tua cara amica per tenere i piedi per terra. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Capricorno_astr : 07/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 07/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 07/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 07/mag/2021: Numeri fortunati => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 07/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -