Original Sin film stasera in tv 8 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Original Sin è il film stasera in tv sabato 8 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Michael Cristofer ha come protagonisti Antonio Banderas e Angelina Jolie.

Original Sin film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 novembre 2001
GENERE: Drammatico
ANNO: 2000
REGIA: Michael Cristofer
cast: Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson, Gregory Itzin, Allison Mackie, Joan Pringle, Cordelia Richards, James Haven, Pedro Armendariz Jr.
DURATA: 116

Ultime Notizie dalla rete : Original Sin Original Sin, quando la Jolie e Banderas fecero davvero sesso sul set Original Sin è il film di Michael Cristopher tratto dal romanzo di Cornell Woolrich che andrà in onda questa sera su Rete 4 alle 23.32 e che vede come protagonisti i divi di Hollywood Angelina Jolie e ...

I programmi in tv oggi, 8 maggio 2021: Amici e film

23:32 - ORIGINAL SIN - 1 PARTE

Original Sin su Retequattro Guida TV Original Sin, la trama Original Sin è un film che vede come protagonisti Angelina Jolie e Antonio Banderas, impegnati in una relazione talmente passionale da far sospettare che le scene di sesso non siano state simulate ...

