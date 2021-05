“Orario aggiornato” Razzo cinese in caduta sull’Italia | l’aggiornamento della Protezione civile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) IlLunga Marcia 5B lanciato il 29 aprile scorso con l’obiettivo di portare in orbita il nucleostazione spazialerischia di schiantarsi sulla Terra e c’è il rischio che i frammenti possano colpire dici regioni italiane. In queste ore anche laitaliana ha lanciato un appello alla cittadinanza italiana chiedendo “di stare lontani dalle finestre e porte vetrate; i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone”. “Sulla scorta delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica – sottolinea la– è possibile fornire alcune indicazioni utili alla ...