Nuovo incidente sul lavoro, operaio morto nel Varesotto (Di sabato 8 maggio 2021) incidente sul lavoro a Tradate (Varese), morto un operaio di 52 anni. Indagini in corso per accertare quanto successo. TRADATE (VARESE) – Si aggrava il bilancio delle morti bianche in Italia. Nella mattinata di sabato 8 maggio un incidente sul lavoro è stato registrato a Tradate (Varese). Secondo quanto scritto da Il Giorno, l'operaio si trovava su un ponteggio, quando per motivi ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'ipotesi più probabile sembra essere quella di una scivolata dalla struttura all'interno di un cantiere di un centro commerciale. La chiamata ai soccorsi è stata immediata, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E' stata aperta un'indagine per accertare quanto successo.

