“Nuevo Orden” | la rivoluzione vestita di verde

(Di sabato 8 maggio 2021) Titolo:Regia: Michel Franco Genere: Drammatico, thriller Durata: 88’ Interpreti: Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek Valutazione IMBD: 6.3/10 Età contemporanea: in Messico scoppia l’ennesima protesta popolare contro le condizioni di terribile povertà in cui molti sono costretti a vivere a causa di alcune scelte sciagurate del governo della capitale. La manifestazione è caratterizzata, oltre che da grandi furti e violenze, dal colorecon cui centinaia di riottosi si dipingono le vesti e il volto. Contemporaneamente alle proteste c’è però chi sta festeggiando: su una collina poco fuori dalla città, infatti, è in corso la festa per il matrimonio tra Marianne (Naian González Norvind) e Daniel (Diego Boneta), entrambi membri di famiglie molto benestanti e per questo ...