NON SIAMO PRONTI: accordo segretò USA con Israele per allontanare l’incontro (Di sabato 8 maggio 2021) Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L’ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha fatto un’affermazione senza precedenti durante un’intervista, sottolineando che stanno mantenendo segreta la loro esistenza poiché l’umanità non è pronta per tale realtà. Haim Eshed, in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha parlato largamente della vita extraterrestre, e ha anche sviluppato un accordo tra il governo degli Stati Uniti e una “Federazione Galattica” di alieni. Il signor Eshed era a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi tre decenni. Haim Eshed sostiene che c’è un accordo tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni che desiderano ricercare e comprendere “l’Universo”, ha detto il Jerusalem Post, un altro quotidiano , citando l’intervista originale pubblicata in ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L’ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha fatto un’affermazione senza precedenti durante un’intervista, sottolineando che stanno mantenendo segreta la loro esistenza poiché l’umanità non è pronta per tale realtà. Haim Eshed, in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha parlato largamente della vita extraterrestre, e ha anche sviluppato untra il governo degli Stati Uniti e una “Federazione Galattica” di alieni. Il signor Eshed era a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi tre decenni. Haim Eshed sostiene che c’è untra il governo degli Stati Uniti e gli alieni che desiderano ricercare e comprendere “l’Universo”, ha detto il Jerusalem Post, un altro quotidiano , citando l’intervista originale pubblicata in ...

Advertising

DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - MichelaMarzano : Quindi la mia non sarebbe una famiglia? Siamo io e mio marito senza figli, caro @Antonio_Tajani Ma auguro a chiunqu… - ManlioDS : Abbiamo chiesto trasparenza e chiarimenti, non sono arrivati, ora il tempo è scaduto. Sono stanco di sentire chiacc… - micricosmo : RT @sangioegiusupp: falso ha detto che ieri ha raccontato un po’ di noi a sangio, e che siamo tanti ma ovviamente non ha potuto dire più di… - Mottalemi : @madzmikke Lo so, Anna. Ma siamo circondati di gente che non capisce nulla, semplicemente. -

Ultime Notizie dalla rete : NON SIAMO Pioli: "Champions? Siamo padroni del nostro destino" "Chi vince ha grandissime possibilità di arrivare in Champions League ma non sarà finita lì. Abbiamo due scontri diretti, con la Juve e con l'Atalanta all'ultima giornata, siamo padroni del nostro destino". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della ...

Parma, D'Aversa: 'Giochiamo per vincere anche se siamo retrocessi' Pur avendo limiti e commesso errori, non possiamo permetterci che ci si addossino altre situazioni, tipo impegno o meno. Ogni volta che si va in campo si va per vincere, anche se siamo retrocessi . ...

Non siamo in guerra. Prato in piazza per Luana ei morti sul lavoro agenzia Impress Bambino cade in una buca per l’areazione a Vittorio Veneto: soccorso con l’eliambulanza, non è in pericolo di vita Un bambino di Vittorio Veneto venerdì pomeriggio alle 18.30 è caduto in una bocca di lupo, l’apertura di aerazione per locali interrati, profonda sette metri lasciata scoperta. Il piccolo trasportato ...

Csm, difesa Storari: "Davigo era autorizzato a ricevere quegli atti" “Storari non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente avvenuto è che delle informazioni, perché i verbali non sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad una per ...

"Chi vince ha grandissime possibilità di arrivare in Champions League masarà finita lì. Abbiamo due scontri diretti, con la Juve e con l'Atalanta all'ultima giornata,padroni del nostro destino". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della ...Pur avendo limiti e commesso errori,possiamo permetterci che ci si addossino altre situazioni, tipo impegno o meno. Ogni volta che si va in campo si va per vincere, anche seretrocessi . ...Un bambino di Vittorio Veneto venerdì pomeriggio alle 18.30 è caduto in una bocca di lupo, l’apertura di aerazione per locali interrati, profonda sette metri lasciata scoperta. Il piccolo trasportato ...“Storari non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente avvenuto è che delle informazioni, perché i verbali non sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad una per ...