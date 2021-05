Nintendo si dice interessata ad acquisire compagnie che offrono importanti innovazioni tecnologiche (Di sabato 8 maggio 2021) Durante una conferenza stampa, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha discusso i futuri piani della compagnia relativi al potenziale investimento del suo recente capitale, stimato a 9.2 miliardi di dollari. Furukawa sostiene che aumentare le dimensioni dei suoi team di sviluppo non sarebbe una scelta saggia, in quanto un numero maggiore di sviluppatori non si traduce automaticamente in giochi di miglior qualità. Quali sarebbero le opzioni allora? Secondo il presidente, sarebbe molto più utile investirli in nuove tecnologie e l'acquisizione di compagnie che potrebbero offrire tali vantaggi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 8 maggio 2021) Durante una conferenza stampa, il presidente di, Shuntaro Furukawa, ha discusso i futuri piani della compagnia relativi al potenziale investimento del suo recente capitale, stimato a 9.2 miliardi di dollari. Furukawa sostiene che aumentare le dimensioni dei suoi team di sviluppo non sarebbe una scelta saggia, in quanto un numero maggiore di sviluppatori non si traduce automaticamente in giochi di miglior qualità. Quali sarebbero le opzioni allora? Secondo il presidente, sarebbe molto più utile investirli in nuove tecnologie e l'acquisizione diche potrebbero offrire tali vantaggi. Leggi altro...

