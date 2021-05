(Di sabato 8 maggio 2021)sta iniziando a risentire delladia livello globale: lo ha dichiarato alla stampa il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa. In un'intervista con Nikkei, Furukawa ha confermato che la futuradi nuove consolesarà limitata dalla scarsa disponibilità di chip, qualcosa che fino ad ora aveva interessato solo gli hardware della concorrenza, ovvero PS5, Xbox Series X e l'ultima generazione di schede grafiche PC. Diverse settimane fa,aveva affermato che il rischio di non poter mantenere unastabile esisteva ma che, al momento, disponeva di scorte disufficienti. A quanto pare, sono bastati pochi giorni per esaurire quelle scorte. Leggi ...

Eurogamer_it : #Nintendo lancia l'allarme, la carenza di semiconduttori ha già colpito la produzione di #Switch. - Tech4D_ : Nintendo lancia Game Builder Garage: l’app per creare giochi su Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo lancia

di solitouna nuova console ogni cinque o sei anni e ci sono voci su unSwitch Pro in arrivo. Questa console dovrebbe avere specifiche notevolmente migliori rispetto alla ...Scattate una foto di Swampert chel'acqua, in questo modo otterrete la quarta stella. ...con noi di tuttoteK per tantissime altre guide a tema! Che cosa ne pensate del titolo di? ...Nintendo ha avvisato che la recente carenza di semiconduttori affliggerà anche le nuove scorte di Switch e questo si tradurrà in stock molto limitati da qui in futuro.Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco finale, vi consigliamo di leggere la recensione di World's End Club in versione mobile Ecco la descrizione della demo: 'Metti alla prova il tuo lavoro d ...