Nikita Mazepin | quanti errori per il pilota russo | reputazione da ricostruire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Un impatto da dimenticare sul mondo Formula Uno per, ilscelto dalla scuderia Haas per questa stagione iridata del campionato automobilistico più importante e famoso del mondo. Numeri da brividi per lui che, in questo inizio, sta collezionandosuche non hanno contribuito ad accrescere la suanel paddock e tra i colleghi di pista. Esordiente, chiamiamola anche matricola. Il corridore, certamente, non è sulla bocca di tutti per le prestazioni indimenticabili espresse in questo inizio di Mondiale di Formula Uno. Per la tristezza, palese, dei vertici della Haas che, invece, speravano per lui in un futuro estremamente migliore. Ovviamente, c’è da considerare un dettaglio non di poco conto: è al ...