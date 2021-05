Niente zone rosse: la mappa dei nuovi colori Regioni da lunedì 10 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Da lunedì 10 maggio la mappa dei nuovi colori Regioni continuerà a fotografare un’Italia sempre più gialla, a seguito dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. Nessuna Regione in zona rossa, solo 3 restano in zona arancione (Sardegna, Sicilia, Val D’Aosta). Le altre Regioni splendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore lunedì 10 maggio. Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metà maggio anche un Pass per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Da ... Leggi su leggioggi (Di sabato 8 maggio 2021) Da10ladeicontinuerà a fotografare un’Italia sempre più gialla, a seguito dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. Nessuna Regione in zona rossa, solo 3 restano in zona arancione (Sardegna, Sicilia, Val D’Aosta). Le altresplendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore10. Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metàanche un Pass per gli spostamenti tradi colore diverso. Da ...

