Niente ticket per due anni dopo il ricovero, il piano del ministero: esami e visite gratis per curare anche i casi di long Covid (Di sabato 8 maggio 2021) Il governo Draghi intende esonerare del pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, esami e altri tipi di accertamenti coloro che sono stati contagiati dal Coronavirus in forma grave e hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. La misura, finanziata con 50 milioni di euro, sarà valida per due anni e troverà spazio nel decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere varato la prossima settimana dal Consiglio dei ministri. L'esenzione, come riportato dal quotidiano la Repubblica, ha un duplice obiettivo: da una parte intercettare i casi di cosiddetto long Covid, ovvero le persone colpite dagli strascichi dell'infezione e che continuano a risentirne anche a distanza di mesi. Dall'altra studiare gli effetti a lungo termine del virus sul ...

