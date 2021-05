Nicola | “Belotti vuole il massimo da sé Contre il Verona sfrutteremo le nostre armi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) Davide, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa della partita importante di domani contro l’Hellas: “Abbiamo leper contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare, diventa una partita veloce. Servirà attenzione e serenità per sfruttare i nostri punti di forza.? Non devo caricare né lui e nemmeno i compagni. Andreasempre ilda sé, è un perfezionista. I suoi numeri dimostrano che è un giocatore completo. Sanabria, invece, sa legare il gioco e sa smarcarsi, deve continuare a migliorarsi. Ma è un discorso che vale per tutti”. Foto: Twitter ...