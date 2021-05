Netflix, Gli Irregolari di Baker Street: dal successo della prima stagione alla cancellazione della seconda (Di sabato 8 maggio 2021) Butte notizie per i fan dei protagonisti de Gli Irregolari di Baker Street. La serie tv britannica pubblicata sul catalogo Netflix del 2021 ha subito un inaspettato stop. Quali sono le cause di questa cancellazione improvvisa ed inaspettata? Gli Irregolari di Baker Street: la trama della serie tv della prima stagione su Netflix Gli Irregolari di Baker Street è una serie tv britannica del 2021 pubblicata sul catalogo Netflix il 26 marzo del 2021. Le storie raccontate nelle otto puntate che compongono la prima stagione sono ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Butte notizie per i fan dei protagonisti de Glidi. La serie tv britannica pubblicata sul catalogodel 2021 ha subito un inaspettato stop. Quali sono le cause di questaimprovvisa ed inaspettata? Glidi: la tramaserie tvsuGlidiè una serie tv britannica del 2021 pubblicata sul catalogoil 26 marzo del 2021. Le storie raccontate nelle otto puntate che compongono lasono ...

