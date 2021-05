NBA 2020-2021, i risultati della notte (8 maggio): Portland batte i Lakers e li mette spalle al muro. Tonfo del Celtics (Di sabato 8 maggio 2021) Nella notte di oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non riescono più a vincere i Los Angeles Lakers, che cedono anche a Portland e vedono i play-in sempre più vicini. In alto vittorie per Utah, Phoenix e Philadelphia, mentre Boston cade a Chicago. Per il resto successi per Miami, Charlotte, Milwaukee, Dallas e San Antonio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vincono i Portland Trail Blazers la sfida più attesa di giornata contro i Los Angeles Lakers per 106-101 e si portano in vantaggio negli scontri diretti contro i californiani. Lakers in crisi nera (2 sole vittorie nelle ultime 10 partite) che scivolano al settimo posto e vedono i tanto odiati play-in avvicinarsi sempre più. Merito di Damian Lillard e dei ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Nelladi oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA. Non riescono più a vincere i Los Angeles, che cedono anche ae vedono i play-in sempre più vicini. In alto vittorie per Utah, Phoenix e Philadelphia, mentre Boston cade a Chicago. Per il resto successi per Miami, Charlotte, Milwaukee, Dallas e San Antonio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vincono iTrail Blazers la sfida più attesa di giornata contro i Los Angelesper 106-101 e si portano in vantaggio negli scontri diretti contro i californiani.in crisi nera (2 sole vittorie nelle ultime 10 partite) che scivolano al settimo posto e vedono i tanto odiati play-in avvicinarsi sempre più. Merito di Damian Lillard e dei ...

