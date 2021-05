Napoli, una partita per ricordare Maradona. Il 24 Maggio gli azzurri sfideranno il Resto d’Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli organizza un partita per ricordare Maradona. Una gara di calcio nel mitico tempio di Fuorigrotta, dove per sette anni «il più grande» ha mostrato tutta la sua classe, vincendo due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia, una supercoppa italiana. L’evento sarà presentato martedì prossimo, alle 12, a Palazzo Tocco di Montemiletto a Via Toledo, alla sede storica di Confesercenti Campania. La manifestazione, scrive Donato Martucci sul Corriere del mezzogiorno. Sul prato verde del Maradona si affronteranno in una sfida di beneficenza «Napoli contro Resto d’Italia» (la partita sarà disputata il 24 Maggio) e celebra, inoltre, il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori con una raccolta fondi ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021) Ilorganizza unper. Una gara di calcio nel mitico tempio di Fuorigrotta, dove per sette anni «il più grande» ha mostrato tutta la sua classe, vincendo due scudetti, una Coppa Uefa, una coppa Italia, una supercoppa italiana. L’evento sarà presentato martedì prossimo, alle 12, a Palazzo Tocco di Montemiletto a Via Toledo, alla sede storica di Confesercenti Campania. La manifestazione, scrive Donato Martucci sul Corriere del mezzogiorno. Sul prato verde delsi affronteranno in una sfida di beneficenza «contro» (lasarà disputata il 24) e celebra, inoltre, il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori con una raccolta fondi ...

