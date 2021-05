Napoli, trauma distorsivo alla caviglia per Mertens uscito contro lo Spezia (Di sabato 8 maggio 2021) Dries Mertens è entrato al 69? durante Spezia-Napoli per sostituire Zielinski, ma dopo 7 minuti il belga ha dovuto lasciare il campo per un problema alla caviglia. Il Napoli ha fatto sapere con un comunicato che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. La presenza per le prossime partite resta in dubbio. @dries Mertens14 sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zPzhfGfjDq — Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 8, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Driesè entrato al 69? duranteper sostituire Zielinski, ma dopo 7 minuti il belga ha dovuto lasciare il campo per un problema. Ilha fatto sapere con un comunicato che si tratta di undestra. La presenza per le prossime partite resta in dubbio. @dries14 sostituito per undestra. #ForzaSempre pic.twitter.com/zPzhfGfjDq — Official SSC(@ssc) May 8, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

napolista : Il comunicato del Napoli: per #Mertens trauma distorsivo alla caviglia destra #SpeziaNapoli - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? | Nota SSC Napoli: “Dries #Mertens sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra”. ?? #ForzaNapoliSempre http… - MGuardasole : ?? | Nota SSC Napoli: “Dries #Mertens sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra”. ??… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Mertens sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA NOTA - SSC Napoli: 'Mertens sostituito per un trauma distorsivo alla caviglia destra' -