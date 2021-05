Napoli, torte ispirate alle eroine del cinema per la festa della mamma (Di sabato 8 maggio 2021) Nove torte targate pasticceria Seccia per la festa della mamma nel segno di cinema e serie tv. Cesira, Filumena, Adelina, Manuela, Olimpia, Cersei, Elizabeth e Dany (Daenerys): la festa della mamma più dolce e cinefila va in scena ai Quartieri Spagnoli di Napoli Anche quest’anno la pasticceria Seccia ai Quartieri Spagnoli, storico locale di via Concordia a Montecalvario, a Napoli, ha realizzato per la festa della mamma, domenica 9 maggio, una linea di nove torte dai nomi insoliti, ispirati alle madri famose delle serie tv, del cinema e persino a quelle della classicità. Sono nati così in ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Novetargate pasticceria Seccia per lanel segno die serie tv. Cesira, Filumena, Adelina, Manuela, Olimpia, Cersei, Elizabeth e Dany (Daenerys): lapiù dolce e cinefila va in scena ai Quartieri Spagnoli diAnche quest’anno la pasticceria Seccia ai Quartieri Spagnoli, storico locale di via Concordia a Montecalvario, a, ha realizzato per la, domenica 9 maggio, una linea di novedai nomi insoliti, ispiratimadri famose delle serie tv, dele persino a quelleclassicità. Sono nati così in ...

