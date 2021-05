Napoli | sole esitivo | migliaia di persone nelle strade principali

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giornata dipiene per tutta la giornata a, con centinaia didia godersi la città nei diversi momenti della giornata. Stamattina gran folla sul lungomare sia per le passeggiate che per il pranzo nei ristoranti all’aperto, come pure al Vomero,due ipedonali di via Scarlatti e via Luca Giordano e in centro, nell’area di Piazza Bellini e Piazza San Domenico. In tanti si sono goduti il sabato, mantenendo la mascherina ma con un distanziamento spesso impossibile viste le folle. Le forze dell’ordine e la polizia municipale hanno controllato lepiù frequentate, intimando a tutti di tenere la mascherina. Molta folla in particolare, per la ...