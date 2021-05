Napoli | scoperta nuova fabbrica del falso | sequestrati 7mila articoli contraffatti

Advertising

Torrechannelit : Napoli – Scoperta fabbrica del falso, sequestrati 700 articoli contraffatti e 100 macchinari: 4 denunce - campaniafelixit : GUARDIA DI FINANZA NAPOLI. SCOPERTA UNA “FABBRICA DEL FALSO”. SEQUESTRATI 7000 ARTICOLI CONTRAFFATTI E 100 MACCHINA… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, scoperta fabbrica del falso al rione Sanità. IL VIDEO - - ptvtelenostra : A KAYA ALLA SCOPERTA DEL “PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI NAPOLI” - - TodiscoverItaly : Alla scoperta dell'Isola di #Capri a #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scoperta

Irpinia News

...dell'appartamento all'interno dello stabile e di un locale nelle vicinanze ha portato alla... L'OPERAZIONE: controlli nel mercato della Maddalena, tre denunciati per... L'ECONOMIA,...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha scoperto, nel quartiere Stella rione Sanità, una vera e propria " fabbrica del falso " ...un locale nelle vicinanze ha portato alla...Truffa ai danni dello Stato per falso ideologico scoperta dai carabinieri di Carpineti. Un 48enne, napoletano di origine, assunto come collaboratore scolastico presso un Istituto scolastico dell’Appen ...Pronti, partenza, via. Valigia in una mano e documenti nell’altra, il Cruise Terminal della Spezia rincomincia la sua attività, tra imbarchi e sbarchi, si parte e si ritorna. A dare il benvenuto (anzi ...