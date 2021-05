Napoli, nuovo giro di tamponi: i risultati (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha informato i tifosi degli esiti dei tamponi effettuato prima della gara di quest’oggi contro lo Spezia. “Tutti negativi”. Resta, quindi, nel gruppo squadra solo la positività del difensore Maksimovic. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aG69DkHwwl — Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 8, 2021 FOTO: Logo Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Il, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha informato i tifosi degli esiti deieffettuato prima della gara di quest’oggi contro lo Spezia. “Tutti negativi”. Resta, quindi, nel gruppo squadra solo la positività del difensore Maksimovic. Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/aG69DkHwwl — Official SSC(@ssc) May 8, 2021 FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CarloCalenda : Come si può anche solo pensare di affidare la Regione Lazio ai 5S e di candidare Fico a Napoli? Altro che nuovo cor… - RadioItalia : Ascolta il nuovo singolo di @MetaErmal #Uno! Il video è stato realizzato durante il 'making of' dell'evento di lanc… - fsnews_it : Per il lancio del suo nuovo ?? singolo #Uno, @MetaErmal si esibisce ?? in versione ologramma nelle stazioni ?? di… - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Calenda contro Letta non gliele manda a dire: “Come si può pensare di affidare la Regione Lazio ai grillini e candidar… - napolipiucom : CORRIERE - NAPOLI, PER IL NUOVO ALLENATORE DE LAURENTIIS PENSA AD UN TECNICO AFFERMATO. SI LAVORA SU QUATTRO NOMI -