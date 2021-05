Napoli, Istituzioni contro gli incivili: l’eterna lotta al paletto abusivo (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da anni ormai prosegue incessante la lotta al paletto abusivo con la quale alcuni cittadini incivili cercano di assicurarsi un posto auto in tutte le zone della città. In particolar modo un avvenimento che si verifica nelle zone del centro dove i parcheggi sono pochi e molto cari. Anni fa il problema di Napoli legato alle auto era il traffico, ora è diventato il parcheggio. Tra parcheggiatori abusivi e paletti è davvero impossibile trovare un posto libero senza pagare nessuno o senza dover litigare con qualcuno. La settimana scorsa, dopo una grande opera di riqualificazione con la rimozione di centinaia di paletti abusivi nella zona dei Quartieri Spagnoli, alcuni incivili hanno letteralmente sradicato i pezzi di ferro del Comune per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da anni ormai prosegue incessante laalcon la quale alcuni cittadinicercano di assicurarsi un posto auto in tutte le zone della città. In particolar modo un avvenimento che si verifica nelle zone del centro dove i parcheggi sono pochi e molto cari. Anni fa il problema dilegato alle auto era il traffico, ora è diventato il parcheggio. Tra parcheggiatori abusivi e paletti è davvero impossibile trovare un posto libero senza pagare nessuno o senza dover litigare con qualcuno. La settimana scorsa, dopo una grande opera di riqualificazione con la rimozione di centinaia di paletti abusivi nella zona dei Quartieri Spagnoli, alcunihanno letteralmente sradicato i pezzi di ferro del Comune per ...

anteprima24 : ** ##Napoli, Istituzioni contro gli incivili: l'eterna lotta al paletto abusivo ** - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Il Monte di Pietà è patrimonio di #Napoli e dei napoletani. Non consentiremo speculazioni, né dalle istituzioni né dai… - severino_nappi : Il Monte di Pietà è patrimonio di #Napoli e dei napoletani. Non consentiremo speculazioni, né dalle istituzioni né… - MeneghiniGaetan : RT @MalcomJ66806952: @cmdotcom Avevo scritto tempo fa che in un pese civile questi facevano la fine del Livorno o di Fiorentina e Napoli di… - MalcomJ66806952 : @cmdotcom Avevo scritto tempo fa che in un pese civile questi facevano la fine del Livorno o di Fiorentina e Napoli… -