Mutuo prima casa giovani, arriva la garanzia dello Stato. Cosa cambia (Di sabato 8 maggio 2021) Milioni di giovani sperano di poter accedere a un Mutuo per l’acquisto della prima casa. Spesso è questo il grosso ostacolo verso quello che per molti è diventato un sogno. Ma c’è un’importantissima novità: arriva la garanzia dello Stato. Se fino a un paio di anni fa accendere un Mutuo per molti giovani rappresentava un desiderio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 8 maggio 2021) Milioni disperano di poter accedere a unper l’acquisto della. Spesso è questo il grosso ostacolo verso quello che per molti è diventato un sogno. Ma c’è un’importantissima novità:la. Se fino a un paio di anni fa accendere unper moltirappresentava un desiderio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mov5Stelle : IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE È SEMPRE STATO PRIORITARIO PER IL MOVIMENTO La prima casa, un tetto sicuro sulla propria… - Rentila_IT : Mutuo e agevolazioni prima casa ai giovani: dalle imposte al notaio, cosa cambia con la garanzia dello Stato… - RobertoPriori10 : RT @Mov5Stelle: IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE È SEMPRE STATO PRIORITARIO PER IL MOVIMENTO La prima casa, un tetto sicuro sulla propria testa,… - VincenzoDitalia : RT @GbBaccarini: Dopo il lockdown cresce la voglia dei giovani under 30 per l’acquisto della prima #casa “green” (+20%): perciò bene la mis… - AndreaCoiaM5S : RT @Mov5Stelle: IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE È SEMPRE STATO PRIORITARIO PER IL MOVIMENTO La prima casa, un tetto sicuro sulla propria testa,… -