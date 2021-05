Musica e meditazione, l’accordo del benessere (Di sabato 8 maggio 2021) Ci sono persone che riescono ad andare dritte all’anima di chi le ascolta. Loro sono Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, di meditazione e in particolare di meditazione della gentilezza e Emiliano Toso, musicista compositore e biologo cellulare. Uniti da una accordatura che fa vibrare le emozioni e regala pace interiore, hanno creato il podcast Benessere H24, oggi alla sue seconda edizione con «Secondo Tempo. Ambienti e Situazioni», disponibile su Audible, società di Amazon. Benessere H24 è più di un podcast, è un percorso, fatto di pillole di pronto soccorso emotivo – come piace chiamarle agli autori – che ha un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, che permette di trasformare ogni giorno in una esperienza consapevole. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Ci sono persone che riescono ad andare dritte all’anima di chi le ascolta. Loro sono Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, di meditazione e in particolare di meditazione della gentilezza e Emiliano Toso, musicista compositore e biologo cellulare. Uniti da una accordatura che fa vibrare le emozioni e regala pace interiore, hanno creato il podcast Benessere H24, oggi alla sue seconda edizione con «Secondo Tempo. Ambienti e Situazioni», disponibile su Audible, società di Amazon. Benessere H24 è più di un podcast, è un percorso, fatto di pillole di pronto soccorso emotivo – come piace chiamarle agli autori – che ha un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita, che permette di trasformare ogni giorno in una esperienza consapevole.

