Mostre, “Così fan tutti”: l’arte contemporanea a Villa Campolieto (Di sabato 8 maggio 2021) Puntare sull’arte contemporanea per la ripartenza post covid con una mostra che mira a valorizzare anche il ‘contenitore’ che ospita le opere. È la scommessa della mostra “Così fan tutti” che raccoglie le opere tratte dalla collezione di Ernesto Esposito, inaugurata il 7 maggio, con l’intervento del ministro Elena Bonetti, a Villa Campolieto a Ercolano (Napoli), promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane (che quest’anno compie 50 anni)”, a cura di Marianna Agliottone. La Fondazione riapre i propri spazi tornando alle sue origini, ha spiegato il presidente Gianluca Del Mastro. Nel 1984, dopo il primo importante restauro, Villa Campolieto ospitò la mostra di arte contemporanea “Terrae Motus”, ideata dal gallerista napoletano Lucio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Puntare sulper la ripartenza post covid con una mostra che mira a valorizzare anche il ‘contenitore’ che ospita le opere. È la scommessa della mostra “fan” che raccoglie le opere tratte dalla collezione di Ernesto Esposito, inaugurata il 7 maggio, con l’intervento del ministro Elena Bonetti, aa Ercolano (Napoli), promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane (che quest’anno compie 50 anni)”, a cura di Marianna Agliottone. La Fondazione riapre i propri spazi tornando alle sue origini, ha spiegato il presidente Gianluca Del Mastro. Nel 1984, dopo il primo importante restauro,ospitò la mostra di arte“Terrae Motus”, ideata dal gallerista napoletano Lucio ...

