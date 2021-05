Morta sul lavoro: autopsia, decesso Luana per schiacciamento (Di sabato 8 maggio 2021) L'autopsia ha stabilito che Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni Morta il 3 maggio a Montemurlo (Prato) in una macchina tessile nella ditta in cui lavorava è deceduta per schiacciamento del torace (... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) L'ha stabilito cheD'Orazio, l'operaia di 22 anniil 3 maggio a Montemurlo (Prato) in una macchina tessile nella ditta in cui lavorava è deceduta perdel torace (...

Advertising

fattoquotidiano : Già oltre centomila euro raccolti per sostenere la famiglia di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro pochi gio… - Corriere : L’esito dell’autopsia su Luana: risucchiata di spalle nell'orditoio, è morta sul colpo - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - 57Davide : RT @Corriere: L’esito dell’autopsia su Luana: risucchiata di spalle nell'orditoio, è morta sul colpo - StefaniaT1 : RT @fattoquotidiano: Già oltre centomila euro raccolti per sostenere la famiglia di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro pochi giorni… -