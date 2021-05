Morcheeba | Cantiamo la natura | possiamo cambiare il mondo”

(Di sabato 8 maggio 2021) (di Mauro Garofalo) Per chi di noi arriva dalche c’era prima degli smartphone, il nome deirimanda al 1999 e al trip hop, quando l’album Big Calm vendette milioni di copie. Quindi ci fu il passaggio all’hip hop e al funk e il successo mondiale nel 2000, con il singolo Rome Wasn’t Built in a Day. Oggi i, la cantante Skye Edwards e Ross Godfrey, sono in uscita con il decimo album in studio Blackest Blue (Kartel Music Group). E sperano di tornare presto sui palchi dopo la pandemia globale che sta provocando in molti di noi crisi d’ansia, oltre a crisi di settore (la musica e il comparto cultura, in generale, è uno dei più colpiti e ha portato qualche settimana fa alla protesta a Piazza del Popolo dei 1.000 bauli). Il problema è la mancanza di progettualità. Come se il coronavirus, oltre alla socialità, ci ...

Il duo di Londra racconta Blackest Blue. "Il mondo non può essere aggiustato in un giorno. Ma dobbiamo almeno provarci" ...MILANO - Morcheeba, "Killed Our Love" è il quarto singolo tratto dal nuovo album "Blackest Blue", in uscita il 14 maggio per Kartel Music Group con 10 ...