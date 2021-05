Milano, manifestazione per chiedere l’approvazione del ddl Zan. FOTO (Di sabato 8 maggio 2021) L’evento, promosso dai Sentinelli, si è svolto all'Arco della Pace. I partecipanti al raduno in piazza, aperto dalle note di “Bella Ciao” cantata da Milva, chiedono di votare al più presto il disegno di legge. Gli organizzatori: "Siamo in 8mila” Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) L’evento, promosso dai Sentinelli, si è svolto all'Arco della Pace. I partecipanti al raduno in piazza, aperto dalle note di “Bella Ciao” cantata da Milva, chiedono di votare al più presto il disegno di legge. Gli organizzatori: "Siamo in 8mila”

lauraboldrini : Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazion… - Agenzia_Ansa : Manifestazione a Milano. Zan, promotore del disegno di legge contro l'omotransfobia: 'Un successo per la democrazia… - fattoquotidiano : Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro… - albertoorselli : RT @lauraboldrini: Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazione di… - xwesleyswife : RT @SkyTG24: Milano, manifestazione per chiedere l’approvazione del ddl Zan. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Milano manifestazione Milano, in piazza politici e artisti per chiedere approvazione Ddl Zan La manifestazione La piazza arcobaleno di Milano è composta da tanti giovani ma anche da famiglie con bambini, coppie e anziani. Sono 8 mila, secondo quanto riferito dagli organizzatori dal palco ...

Ddl Zan, Gullotta: "E' civiltà, ma a destre del cittadino non frega niente" Leggi anche Ddl Zan, piazza piena a Milano per la manifestazione 'Non importa alle destre di far crescere il Paese e così ricorrono a frasi fatte e strategie: prima erano i giubbotti, ora sono le ...

Ddl Zan, la manifestazione a Milano Diretta video Corriere TV Ddl Zan, ottomila persone all’Arco della Pace di Milano per dire sì (Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 Circa 8 mila le persone hanno partecipato alla manifestazione “#TempoScaduto” a sostegno del Ddl Zan all’Arco della Pace, a Milano. Questo ...

In 8mila scendono in piazza per supportare il Ddl Zan: “Approvatelo” In 8mila scendono in piazza per supportare il Ddl Zan: "Approvatelo". Milano - I partecipanti hanno rispettato il distanziamento e indossato le mascherine - Tra loro anche il promotore del disegno di ...

