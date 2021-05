Milano, manifestazione a sostegno del Ddl Zan: migliaia di cittadini in piazza Corteo a Milano per s (Di sabato 8 maggio 2021) A Milano, I Sentinelli hanno organizzato una manifestazione a sostegno del Ddl Zan alla quale hanno partecipato migliaia di cittadini. Milano, manifestazione a sostegno del Ddl Zan: migliaia di cittadini in piazza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) A, I Sentinelli hanno organizzato unadel Ddl Zan alla quale hanno partecipatodidel Ddl Zan:diinsu Notizie.it.

fattoquotidiano : Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro… - lauraboldrini : Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazion… - repubblica : Ddl Zan, Milano: al via la manifestazione promossa dai Sentinelli con 'Bella Ciao' di Milva - VIOLA_MARTELLA : RT @lauraboldrini: Una piazza per i diritti e l'uguaglianza. Una piazza per la libertà. Non ho potuto partecipare alla manifestazione di… - Violetta_2021 : RT @GiancarloDeRisi: Trentamila interisti in piazza Duomo a Milano e nessuno dice niente. Per qualche migliaio di sovranisti a Roma: manife… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano manifestazione Zan: 'A Milano successo per la democrazia' Così il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell'omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia ha parlato della manifestazione in corso a Milano per chiedere al più presto l'approvazione ...

Saviano: "Ddl Zan per comunità che non minaccia ma protegge" Il post dello scrittore su Instagram nel giorno della manifestazione a sostegno del ddl Nel giorno della manifestazione a Milano per il ddl Zan, Roberto Saviano interviene con un post su Instagram. "Questa foto - scrive, allegando un'immagine di due ragazze - descrive un momento di intensa dolcezza: due ...

Ddl Zan, la manifestazione a Milano Diretta video Corriere TV Omofobia: Malpezzi, 'in piazza distanziati a sostegno ddl Zan' Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “In piazza, distanziati, per sostenere ddl Zan contro le discriminazioni e i crimini d’odio. Il nostro Paese aspetta da troppi anni questa legge di civiltà. Tempo scaduto”.

