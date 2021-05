Milano: Lega in presidio davanti a Palazzo Marino, ‘italiani discriminati da Sala’ (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag.(Adnkronos) – presidio della Lega davanti Palazzo Marino, a Milano, per denunciare “la discriminazione nei confronti degli italiani, sistematicamente scavalcati dagli stranieri in ogni graduatoria che riguarda le politiche sociali del Comune”. Un gruppo di militanti e attivisti, capitanati da Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega e dal commissario della Lega a Milano, Stefano Bolognini, ha esposto uno striscione con la scritta ‘Sala discrimina gli italiani’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag.(Adnkronos) –della, a, per denunciare “la discriminazione nei confronti degli italiani, sistematicamente scavalcati dagli stranieri in ogni graduatoria che riguarda le politiche sociali del Comune”. Un gruppo di militanti e attivisti, capitanati da Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale dellae dal commissario della, Stefano Bolognini, ha esposto uno striscione con la scritta ‘Sala discrimina gli italiani’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Nove mesi dopo gli arresti, ieri la Procura di Milano ha chiesto la condanna per i due ex contabili della Lega di M… - repubblica : Fedez, la Lega e il ddl Zan: chi sono i consiglieri Bastoni e Lepore, autori della frase 'Gay vittime di aberrazion… - TV7Benevento : Milano: Lega in presidio davanti a Palazzo Marino, 'italiani discriminati da Sala'... - alfazerouno2 : La lega e largamente infiltrata dai neofascisti. Fra cui l organiz.della manifestazione che porto alla uccisione de… - DarioDainelli : @jacketizi @LegaSalvini ...raccoglie fondi per il reparto COVID di Milano. Come la lega, insomma -