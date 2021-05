Milan | Zoff | “Donnarumma? La sua permanenza dipende dalla Champions League”

(Di sabato 8 maggio 2021)non guardi l'ingaggio, alserve senso di appartenenza.Queste le dichiarazioni di Dino, ex storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana intervenuto in merito al futuro die sulla suaal. Leader imprescindibile della retroguardia e estremo difensore dall'assoluta affidabilità, il giovane classe '99 ha sin da subito dimostrato il suo attaccamento alla casacca rossonera. Nonostante questo, però, diverse le voci che vedrebbero il suo futuro lontano daello, con diversi top club pronti a sborsare diversi milioni di euro per portarsi a casa uno dei portieri più forti del prossimo decennio.VIDEO Juventus, porte girevoli:-Szczesny, chi è meglio? Numeri a confrontoIn un'intervista ...

L'ex portiere della nazionale Dinoha parlato del confronto Champions trae Juventus di domenica sera e non solo Ecco le parole di Dinorilasciate nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport. DONNARUMMA - "Il ...Gigio Donnarumma è l'ultimo nella linea ereditaria e, che ha visto quasi tutti, lo giudica con la serenità e la serietà del patriarca, un uomo di 79 anni che conosce il mondo. Abbonati a G+ a ...Dino Zoff, ex portiere della Juve, ha rilasciato un’intervista, commentando anche l’eventuale passaggio di Donnarumma in bianconero Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha toccato i temi ...L’ex portiere della nazionale Dino Zoff ha parlato del confronto Champions tra Milan e Juventus di domenica sera e non solo Ecco le parole di Dino Zoff rilasciate nel corso di un’intervista a La Gazze ...