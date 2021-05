MILAN TOP NEWS – Conferenza Pioli, Juve-Milan, futuro Donnarumma (Di sabato 8 maggio 2021) Le top NEWS di giornata sul Milan. Le parole di Pioli in Conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan e le ultime sul futuro di Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Le topdi giornata sul. Le parole diinstampa alla vigilia dintus-e le ultime suldi

Advertising

PianetaMilan : - luckiestloser : @milan_corner @NandoPiscopo1 @antigiannino96 @ACM_ffs questa va diretta nella top 3 delle tragedie post Istanbul, per direttissima proprio - Fiorenz45748992 : RT @Fiorenz45748992: Ineffabile LEONARDO MARTINELLI... Di solito PRESO PER IL CULO da RAVEZZANI,ora si presta senza remore alle scontate b… - Fiorenz45748992 : Ineffabile LEONARDO MARTINELLI... Di solito PRESO PER IL CULO da RAVEZZANI,ora si presta senza remore alle scontate… - monogres : @pisto_gol @MaldinismoPuro @auro_milan -