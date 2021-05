Milan, Stefano Pioli: “Con la Juventus gara della svolta, siamo pronti. Donnarumma…” (Di sabato 8 maggio 2021) Ai margini della consueta conferenza stampa di vigilia di Juventus-Milan, spareggio decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha parlato l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli. A domanda sull’importanza della partita, Pioli non ha dubbi: “Che sia la più affascinante e importante credo di sì. I sogni sono belli solo se si realizzano. L’abbiamo pensata e preparata, abbiamo la nostra strategia. Una partita talmente stimolante che l’abbiamo pensata nel miglior modo possibile.” Poi ancora- “Domani rientra tutto il nostro discorso. Domani è il momento giusto per mettere in campo la migliore prestazione possibile. Vogliamo fare una partita seria, matura e di qualità”. Sul tabù Juve, Pioli risponde: “Chi ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ai marginiconsueta conferenza stampa di vigilia di, spareggio decisivo per la qualificazione alla prossima edizioneChampions League, ha parlato l’allenatore dei rossoneri,. A domanda sull’importanzapartita,non ha dubbi: “Che sia la più affascinante e importante credo di sì. I sogni sono belli solo se si realizzano. L’abbiamo pensata e preparata, abbiamo la nostra strategia. Una partita talmente stimolante che l’abbiamo pensata nel miglior modo possibile.” Poi ancora- “Domani rientra tutto il nostro discorso. Domani è il momento giusto per mettere in campo la migliore prestazione possibile. Vogliamo fare una partita seria, matura e di qualità”. Sul tabù Juve,risponde: “Chi ...

