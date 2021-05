(Di sabato 8 maggio 2021) Andriyla sua carriera., Zoff: “Donnarumma? La sua permanenza dipende dalla Champions League”L'ex centravanti ucraino ha reso grande ile nel 2003 messo a segno quel calcio diche permise ai rossoneri di vincere la Champions League. Quello sguardo verso l'arbitro aspettando il consenso per partire la propria rincorsa e poi quel destro che spiazzò Gigi Buffon. L'allora club guidato da Carletto Ancelotti ebbe la meglio nell'atto conclusivo della competizione superando laproprio ai tiri dal dischetto dopo lo 0-0 nei 180 minuti. Dopo due anni (nel 2005) arrivò però la delusione del calcio disbagliato in quella maledetta finale di Istanbulil Liverpool. Ilin ...

Advertising

SkySport : ?? SHEVA INCONTRA BILLY E AMBRO A 23 ?? Stasera alle 23.00 su Sky Sport 24 ?? 'La Forza Gentile' ?… - SkySport : Shevchenko a Sky: 'Il rigore di Manchester mi ha cambiato la vita. Belotti mi somiglia' #SkySport #Shevchenko… - Mediagol : #Milan, Shevchenko si racconta: 'Il rigore di Manchester contro la Juventus mi cambiò la vita' - Sberl1983 : Shevchenko a che tempo che fa e' un colpo al cuore...eroe romantico di un calcio e soprattutto di un milan che non c'e' piu. - gazzettaGranata : Calciomercato Milan, senti Shevchenko: ‘In Italia c’è un giocatore che mi somiglia…’ #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Shevchenko

Andriyin un'intervista a Sky ha parlato di Juventus -, in programma domenica sera: 'Sicuramente per la Juve è un anno difficile, ilha fatto un buon campionato poi ha pagato anche ...Parla Andrij. La leggenda rossonera si è espresso su diversi temi del calcio moderno - durante la ...'La Forza Gentile' - insieme ad altri due campioni che hanno vestito la maglia del: ...Andriy Shevchenko in un’intervista a Sky ha parlato di Juventus-Milan, in programma domenica sera: “Sicuramente per la Juve è un anno difficile, il Milan ha fatto un buon campionato poi ha pagato anch ...Shevchenko indica un attaccante che un po' gli somiglia nella Serie A di oggi. Si tratta di Andrea Belotti, bomber nel mirino anche del Milan.