Migranti: Tunisia sventa partenza verso l'Italia, 34 fermi (Di sabato 8 maggio 2021) Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorato di Sfax, 34 persone di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorato di Sfax, 34 persone di ...

Advertising

franco_scalet : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Prima o poi noi regaleremo Lampedusa alla Tunisia, così i clandestini (Mig… - PatriziaPat1 : RT @PSIReggioemilia: Per 20 mila non c'è alternativa: #Europa o #morte. #migranti #Africa subsahariana, attratti in #Tunisia dalla promessa… - PsiEmilRomagna : RT @PSIReggioemilia: Per 20 mila non c'è alternativa: #Europa o #morte. #migranti #Africa subsahariana, attratti in #Tunisia dalla promessa… - PsiBologna : RT @PSIReggioemilia: Per 20 mila non c'è alternativa: #Europa o #morte. #migranti #Africa subsahariana, attratti in #Tunisia dalla promessa… - ParmaPsi : RT @PSIReggioemilia: Per 20 mila non c'è alternativa: #Europa o #morte. #migranti #Africa subsahariana, attratti in #Tunisia dalla promessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Tunisia Migranti: Tunisia sventa partenza verso l'Italia, 34 fermi Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorato di Sfax, 34 persone di ...

Migranti, Viminale: da inizio anno oltre 10mila arrivi via mare Sono finora 10.620 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.913 mentre nel 2019 furono 842. I primi paesi di provenienza sono Tunisia, Costa d'Avorio e Bangladesh

Migranti: Tunisia sventa partenza verso l'Italia, 34 fermi - Mondo ANSA Nuova Europa Migranti: Tunisia sventa partenza verso l'Italia, 34 fermi (ANSA) - TUNISI, 08 MAG - Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorat ...

Migranti – Amm. De Giorgi: Ripristinare “Mare sicuro” Migranti - Amm. De Giorgi: Ripristinare "Mare sicuro" non aspettare il morto - “Non aspettiamo il morto per intervenire. Le navi della Marina devono ...

Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorato di Sfax, 34 persone di ...Sono finora 10.620 le personesbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.913 mentre nel 2019 furono 842. I primi paesi di provenienza sono, Costa d'Avorio e Bangladesh(ANSA) - TUNISI, 08 MAG - Nell'ambito della lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, le forze dell'ordine tunisine hanno fermato ieri in una casa abbandonata a Awlad El Hajj", nel governatorat ...Migranti - Amm. De Giorgi: Ripristinare "Mare sicuro" non aspettare il morto - “Non aspettiamo il morto per intervenire. Le navi della Marina devono ...