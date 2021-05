“Mi disse che l’avevano stuprata” | caso Ciro Grillo | il racconto del maestro di kitesurf

Leggi su tpi

(Di sabato 8 maggio 2021) La studentessa milanese che ha accusato di stupro di gruppo il figlio di Beppee tre suoi amici ha riferito al suo istruttore didi essere stata violentata nelle ore successive la presunta violenza. Secondo quanto riportato da La Verità, che ha pubblicato parte del verbale del colloquio con i carabinieri avvenuto il 25 agosto 2019, l’istruttore della ragazza ha dichiarato che la 19enne le aveva riferito di essere uscita in un locale e di aver conosciuto dei ragazzi, affermando di non ricordarne il numero perché aveva bevuto. “Alla fine questi ragazzi, forse 4, avevano abusato sessualmente di lei”, ha riferito l’istruttore secondo quanto riportato, descrivendo come “alquanto confuso” ildei fatti avvenuti la notte del 17 luglio 2019. L’istruttore ha ricostruito i contatti con la sua allieva nelle ore successive ...