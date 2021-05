Meteo Live da Rovaniemi, la casa di Babbo Natale. Nevicata in diretta (Di sabato 8 maggio 2021) Rovaniemi, in Finlandia è sotto la neve. Le condizioni Meteo da alcuni giorni sono tornate fredde, e la neve è divenuta prevalente nelle precipitazioni. La vista di questa webcam in diretta mostra come la località abbia una veste invernale, che per altro, in alcune annate, proprio a Natale è mancata. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021), in Finlandia è sotto la neve. Le condizionida alcuni giorni sono tornate fredde, e la neve è divenuta prevalente nelle precipitazioni. La vista di questa webcam inmostra come la località abbia una veste invernale, che per altro, in alcune annate, proprio aè mancata. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.

filippogherard4 : #sanpeweather 8 maggio (M) Temp.attuale : 11.0°C (min. 6.4°C) Meteo live : sereno - Catello16008277 : @matteosalvinimi Emergenze Live IN QUESTO CANALE VERRANNO INSERITE LE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI RIGUARDO EMERGENZE NA… - Catello16008277 : Emergenze Live IN QUESTO CANALE VERRANNO INSERITE LE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI RIGUARDO EMERGENZE NAZIONALI E INTERNA… - lampedusatoday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 18°C. Consulta meteo e previsioni › - filippogherard4 : #sanpeweather 7 maggio (P) Temp.attuale : 21.3°C (max. 22.0°C) Meteo live : sereno -

