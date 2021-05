METEO Italia. Breve parentesi di caldo, ma da lunedì maltempo con nubifragi (Di sabato 8 maggio 2021) METEO SINO AL 14 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo capriccioso degli ultimi giorni lascia spazio al tempo più stabile proprio in coincidenza del weekend. Torna ad espandersi l’anticiclone verso il Mediterraneo e l’Italia, quale conseguenza dell’affondo di una saccatura in direzione della Penisola Iberica. Il promontorio anticiclonico avrà radici subtropicale e sarà supportato dalla rimonta di correnti più calde in risalita dal Nord Africa. Il weekend quindi si preannuncia dal sapore quasi estivo con temperature che si porteranno temporaneamente al di sopra della media. Questa sarà una fase del tutto temporanea, visto che l’alta pressione non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest della profonda depressione atlantica, la stessa che sarà causa del maltempo ad inizio settimana. Scenario ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021)SINO AL 14 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo capriccioso degli ultimi giorni lascia spazio al tempo più stabile proprio in coincidenza del weekend. Torna ad espandersi l’anticiclone verso il Mediterraneo e l’, quale conseguenza dell’affondo di una saccatura in direzione della Penisola Iberica. Il promontorio anticiclonico avrà radici subtropicale e sarà supportato dalla rimonta di correnti più calde in risalita dal Nord Africa. Il weekend quindi si preannuncia dal sapore quasi estivo con temperature che si porteranno temporaneamente al di sopra della media. Questa sarà una fase del tutto temporanea, visto che l’alta pressione non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest della profonda depressione atlantica, la stessa che sarà causa delad inizio settimana. Scenario ...

