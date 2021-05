Meteo, in arrivo nuova perturbazione: ancora maltempo in Italia (Di sabato 8 maggio 2021) ancora meltempo in Italia, con una nuova perturbazione che caratterizzerà il Meteo della prossima settimana. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. La primavera stenta ancora a decollare, con il sussulto anticiclonico di questo weekend che non durerà molto. Infatti già da lunedì, una nuova perturbazione andrà a colpire la penisola Italiana. Infatti avremo una forte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 maggio 2021)meltempo in, con unache caratterizzerà ildella prossima settimana. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. La primavera stentaa decollare, con il sussulto anticiclonico di questo weekend che non durerà molto. Infatti già da lunedì, unaandrà a colpire la penisolana. Infatti avremo una forte L'articolo proviene da Inews.it.

