Mercato Milan – Theo Hernández rinnoverà | le cifre del nuovo contratto

Advertising

RBauscia : Sta narrativa che noi siamo povery e gli altri pieni la voglio vedere a fine mercato. Vedremo i colpi sensazionali… - sportli26181512 : Milan, la Fiorentina alza ancora il prezzo di Vlahovic: ora è altissimo: Nel corso del mercato estivo il Milan andr… - MilanPress_it : Occhi puntati su Berge ?? - sportli26181512 : Tuttosport - Romagnoli, futuro in bilico: Juve pronta a inserirsi: Il nome di Romagnoli è finito spesso nelle crona… - notizie_milan : Mercato Milan: Commisso alza ancora il prezzo di Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Commenta per primo 'Voglio giocare la Champions'. Donnarumma lo avrebbe detto nel faccia a faccia con gli ultras rossoneri di settimana scorsa. Sempre secondo il Corriere della Sera , ilha presentato la sua ultima offerta: un contratto biennale da 8 milioni di euro netti a stagione e intanto ha opzionato il francese Maignan del Lille, mentre la Juventus ha pronto un assegno da ...... sempre in scadenza a giugno con il, ma deve trovare una sistemazione a Szczesny. Come ... complice il suo ingaggio da 7 milioni di euro netti e un, quello riguardante i portieri, sempre ...Le dichiarazioni di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Milan: "Donnarumma non è un nostro problema. Tutti disponibili" ...#post_contentSerie A nel weekend si torna in campo per giocare la 35ª giornata. Tutte le squadre che stanno per scendere in campo hanno qualcosa per cui lottare ...