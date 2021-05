Mercato Juventus | maxi offerta per Kulusevski dalla Premier League

(Di sabato 8 maggio 2021)– Doveva essere il crack delbianconero, e in realtà Dejanha deluso le aspettative. Dopo un inizio di stagione davvero importante, con i due goal in rapida successione siglati contro Sampdoria e Verona, l’ex Parma è affossato nei miasmi di un’involuzione tattica preoccupante. C’è da dire che il giovane svedese ci ha messo anche del suo: gli errori contro Lazio e Torino sono da matita blu, e la giovane età può essere un’attenuante fino ad un certo punto.perLacrede fortemente in lui. Intanto, il calciatore sarebbe finito nel mirino di alcuni club di, che sarebbero arrivati a mettere ...

