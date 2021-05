Meraviglia Vlahovic | doppietta alla Lazio Per la Fiorentina svolta salvezza

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) Al Franchi si affrontanoper l’anticipo del sabato sera della 35a giornata di Serie A 2020-21. La prima chance è per Castrovilli dopo 10?, ma il suo sinistro esce sul fondo. Un minuto più tardi Correa ha la chance dell’1-0: sponda di Milinkovic-Savic su intuizione di Radu, ma Dragowski fa un miracolo e salva i suoi. Al 32? la gara si sblocca ed è il solitol’autore del gol: bella azione della squadra di casa sul lato sinistro. E’ il ventesimo gol in stagione per il numero 9 Viola. Castrovilli tiene pe serve l’inserimento di Biraghi: cross basso per il serbo che insacca a porta spalancata. Al 40? Pulgar dal limite dell’area ha una buona possibilità per il 2-0 Viola, ma il suo tiro viene deviato da Acerbi e termina in corner, Immobile trova i guantoni di Dragowski su un bel colpo di ...