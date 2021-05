Mazara del Vallo | l’ufficiale del peschereccio Aliseo bersagliato da una motovedetta libica | ” Siamo salvi per questione di centimetri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) “Prima ci hanno abbordato, tre militari armati sono saliti a bordo e poi si sono portati il nostro comandante a bordo della loro”. Questo il primo racconto di Girolamo Giacalone, ufficiale del motopesca ‘‘, appena sceso dal mezzo ormeggiato in banchina adel. “Quando il comandante è tornato a bordo, ci ha detto che gli hanno chiesto scusa. Ma scusa per cosa? Potevano ucciderci. È stato un miracolo, bastava qualche centimetro e ci uccidevano. I fori sono visibili sul vetro, su uno schermo e nelle pareti di ferro. Tornare in quelle acque per lavorare è impossibile, non ci sentiamo per nulla sicuri”. Ad accogliere in banchina l’equipaggio del, oltre al sindaco didelSalvatore Quinci. i familiari dei sette uomini ...