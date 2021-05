Mattarella scrive ai Jalisse: “Ascolterò il vostro disco” (Di sabato 8 maggio 2021) Mattarella scrive ai Jalisse e tutto si riaccende. La coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è ormai nel cuore di tutti, grazie a quella storica vittoria al Festival di Sanremo 1997 con il brano Fiumi Di Parole. Durante il lockdown i Jalisse hanno scritto un disco, Voglio Emozionarmi Ancora, che include anche il singolo Speranza In Un Fiore dedicato a tutti i nonni uccisi in solitudine dalla terribile pandemia del Covid-19. Per questo la coppia di artisti ha contattato il Presidente della Repubblica per chiedergli la possibilità di inviargli il CD con le canzoni inedite. Il Capo dello Stato non si è fatto attendere e nelle ultime ore la coppia ha ricevuto una lettera di risposta firmata da Simone Guerrini, attualmente consigliere di Mattarella nonché direttore ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021)aie tutto si riaccende. La coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è ormai nel cuore di tutti, grazie a quella storica vittoria al Festival di Sanremo 1997 con il brano Fiumi Di Parole. Durante il lockdown ihanno scritto un, Voglio Emozionarmi Ancora, che include anche il singolo Speranza In Un Fiore dedicato a tutti i nonni uccisi in solitudine dalla terribile pandemia del Covid-19. Per questo la coppia di artisti ha contattato il Presidente della Repubblica per chiedergli la possibilità di inviargli il CD con le canzoni inedite. Il Capo dello Stato non si è fatto attendere e nelle ultime ore la coppia ha ricevuto una lettera di risposta firmata da Simone Guerrini, attualmente consigliere dinonché direttore ...

Advertising

MatteoBandit2 : RT @dottorbarbieri: Nel frattempo... - CiccioLupis : RT @benq_antonio: Sembra uno SCHERZO ma NON LO È #Mattarella attende intrepido l album dei #jalisse (che credevo persino che avevano cambia… - infoitcultura : Musica: la rivincita dei Jalisse, Mattarella scrive al duo 'Inviatemi il disco' - Pietro_Otto : RT @benq_antonio: Sembra uno SCHERZO ma NON LO È #Mattarella attende intrepido l album dei #jalisse (che credevo persino che avevano cambia… - ENRICO27218318 : RT @benq_antonio: Sembra uno SCHERZO ma NON LO È #Mattarella attende intrepido l album dei #jalisse (che credevo persino che avevano cambia… -