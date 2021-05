Matrimoni. Nuove regole da giugno 2021, tavoli, buffet, barriere di separazione: come funziona (Di sabato 8 maggio 2021) Non c’è ancora un data per la ripartenza dei Matrimoni ma la conferenza delle regioni ha messo a punto delle linee guida per ripartire il 1 giugno. Il protocollo la prossima settimana sarà sottoposto al vaglio del governo e prevede linee guida per ristoranti e riti civili e religiosi, e indicazioni integrative specifiche per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 maggio 2021) Non c’è ancora un data per la ripartenza deima la conferenza delle regioni ha messo a punto delle linee guida per ripartire il 1. Il protocollo la prossima settimana sarà sottoposto al vaglio del governo e prevede linee guida per ristoranti e riti civili e religiosi, e indicazioni integrative specifiche per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia Dai #matrimoni ai #battesimi, dal #buffet all'#intrattenimento: ecco le nuove regole contro il #Covid p… - LifeInEurope1 : Matrimoni, le nuove regole per evitare assembramenti: ' Non più di una moglie'... - DirettaSicilia : Sileri annuncia nuove riaperture da metà maggio, apertura sui matrimoni, - EureosCriss : RT @Potemkin959: Il lockdown potrebbe essere usato per controllare l'inflazione E stanno pensando alla smart card per andare a spettacoli e… - SguardoT : RT @Potemkin959: Il lockdown potrebbe essere usato per controllare l'inflazione E stanno pensando alla smart card per andare a spettacoli e… -