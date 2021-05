Marotta | “I bonus saranno rispettati e liquidati Non ci sono diktat | ma confronto schietto”

(Di sabato 8 maggio 2021) Beppe, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della crisi economica che ha investito il mondo del calcio a seguito della pandemia ponendo qualche soluzione che l’Inter adotterà: “Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile, i costi lievitano sempre. Noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi, non è facile a seguito di quello che è successo. Non ciresponsabilità, è una situazione catastrofica che è capitata improvvisamente. Oggi programmare è molto facile, quando eravamo dentro non potevamo fare altrimenti”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FBiasin : #Marotta: 'Settimana prossima avvieremo colloqui personali con i giocatori per sensibilizzarli rispetto alla situaz… - Antony956 : RT @marifcinter: +++ Marotta: 'Intanto voglio dire che i bonus saranno assolutamente confermati, è giusto che la società riconosca questo.… - ValeRossignoli : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'La prossima settimana ci saranno dei colloqui per sensibilizzare i calciatori del momento finanzia… - BandieraInter : ???Le parole di #Marotta: 'I bonus scudetto saranno pagati' #InterSampdoria #InterSamp #IMInter #IMScudetto - lautarvojumped : RT @Ale_Rimi: #Marotta: 'Nessuna tensione, giocatori e allenatore si stanno godendo il momento, i bonus verranno regolarmente pagati'. #In… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta bonus

Sport Mediaset

Il presidente avrebbe chiesto ai dirigenti di rinunciare aie ha intenzione di chiedere alla ... Lukaku dice: 'io resto', Eriksen: 'Continuiamo a vincere'; Brozovic atteso presto in sede;:...IL 'COSTO' DELLO SCUDETTO - Interesse che l'ad Beppee il ds Piero Ausilio non vogliono si ... con ulteriori: due milioni in caso per la Champions, otto al traguardo delle 100 partite ...L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare la Sampdoria la prima gara ...Intervistato da Sky Sport, l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta analizza gli ultimi temi d’attualità in casa nerazzurra alla luce dello Scudetto conquistato la scorsa ...