Maria, OSS: Azienda ha sbagliato, ora devo rendere 2400 euro. (Di sabato 8 maggio 2021) Maria, OSS: Azienda mi ha sbagliato le buste paga e adesso devo rendere oltre duemila euro ma non so dove prenderli. Maria Lai è un’operatrice socio sanitaria che si trova al centro di un problema contabile: l’Azienda ha sbagliato e ora deve patteggiare 2400 euro che deve rendere. “Gentili AssoCareNews.it, mi chiamo Maria Lai e sono OSS. Il mio ospedale, il S* A* di R* ha fatto errori nelle mie buste paga da agosto scorso. Doveva prendermi il quinto dello stipendio ma non lo ha fatto o per meglio dire ha dato via i soldi senza però prendermeli dallo stipendio. Non so come questo errore possa essere successo, io l’ho scoperto perchè ho scritto in direzione ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021), OSS:mi hale buste paga e adessooltre duemilama non so dove prenderli.Lai è un’operatrice socio sanitaria che si trova al centro di un problema contabile: l’hae ora deve patteggiareche deve. “Gentili AssoCareNews.it, mi chiamoLai e sono OSS. Il mio ospedale, il S* A* di R* ha fatto errori nelle mie buste paga da agosto scorso. Doveva prendermi il quinto dello stipendio ma non lo ha fatto o per meglio dire ha dato via i soldi senza però prendermeli dallo stipendio. Non so come questo errore possa essere successo, io l’ho scoperto perchè ho scritto in direzione ...

Advertising

oss_romano : #7maggio Pubblichiamo una nostra traduzione del testo del videomessaggio inviato da #PapaFrancesco ai vescovi argen… - bibliovaticana : Articoli sull'@oss_romano e @VaticanNews di Mons. Pasini sul recente dono di un manoscritto di San Bernardino da Si… - oss_romano : #6maggio Grazia e speranza in Cristo. La figura di Maria in chiave ecumenica. Segue qui, di Riccardo Burigana: - Cisl_Lazio : RT @cislfp: #PrimoMaggio2021. Maria Caggiano (oss): “Siamo scesi in campo durante l’emergenza. Abbiamo combattuto una guerra e ci siamo gu… - sandro_depaolis : RT @cisl_fplazio: ??#1Maggio2021?? ??Intervento della nostra delegata #CISLFP Asl Roma 6 ??#Maria #Precaria #OSS #MedicinaUrgenza ?? #Ospedal… -